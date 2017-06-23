قرقاش: تسريب "المطالب" مراهقة قطرية لإفشال الوساطة

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور #قرقاش، أن #قطر سربت المطالب الخليجية، وهذا يعبر عن عمق الأزمة، قائلاً إن "تسريب المطالب يسعى لإفشال الوساطة في مراهقة قطرية معتادة. كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية".

وكتب قرقاش على تويتر أن "عودة قطر للمظلة الخليجية مشروطة"، مشيراً إلى أن "هناك أزمة فقدان ثقة حقيقية مع الدوحة".

وأضاف: "قطر تلعب دور "حصان طروادة" في الخليج، وهذا يحب أن يتوقف"، معتبراً أن حل الأزمة ليس في طهران أو بيروت أو عواصم الغرب.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن "سنوات تآمر قطر لها ثمن، والعودة للجيران لها ثمن أيضاً".

وتابع: "قطر تقدم تمويلاً ومنصة إعلامية وغطاءً سياسياً لأجندة التطرف".