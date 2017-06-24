الدول المقاطعة تؤكد لتركيا ثبات موقفها من قطر

اجتمع سفير #الإمارات، خليفة شاهين المرر، والقائم بأعمال سفارة #السعودية، عبدالله الغامدي، والقائم بأعمال سفارة #البحرين، كميل عبدالله الرمضان، مع المدير العام لإدارة الشرق الأوسط بالخارجية التركية، السفير كريم كيراتلي، في #تركيا.

وأكد ممثلو الدول الثلاث على مواقف دولهم حول قطع العلاقات مع #قطر نتيجة دعمها للإرهاب وعملها على زعزعة استقرار المنطقة.

كما شددوا على أن ما يحدث هو مقاطعة لقطر وليس حصاراً، وأن دافعه هو رغبة هذه الدول في مواجهة #الإرهاب وحفظ أمنها القومي.

وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر قائمة من 13 مطلباً وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات الدوحة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، بهدف زعزعة الاستقرار فيها.

ومن ضمن المطالب التي سربتها قطر إعلامياً، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران، ووقف التحريض الإعلامي القطري.