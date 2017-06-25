البحرين: الخلاف مع قطر سياسي والدوحة تصعد عسكرياً

أكد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، الاثنين، أن أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكري، مبيناً أن قطر تتحمل التصعيد العسكري يإحضار الجيوش الاجنبية إلى أرضها.

وأوضح في في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر بالقول "أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني ولم يكن عسكري قط، احضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".

أساس الخلاف مع قطر هو سياسي و أمني و لم يكن عسكري قط .. احضار الجيوش الأجنبية و آلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017

هذا ووصف وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع #قطر بالخاطئ.

وأشار في تلميح إلى تركيا وتصريحات الرئيس التركي الأخيرة رجب طيب أردوغان، إلى أن هذا التدخل خاطئ.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة."

تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة ، فمن مصلحة تلك القوى ان تحترم النظام الإقليمي القائم و الكفيل بحل اي مسألة طارئة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017

وكان #أردوغان أعلن في تصريحات سابقة الأحد أن بلاده تؤيد #قطر في رفض مطالب #الدول_الخليجية المقاطعة. واعتبر الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر عدم احترام لأنقرة، وفق تعبيره.

فيما طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور #قرقاش، #تركيا بالتعقل وعدم الانحياز لأي طرف في أزمة قطر مع دول خليجية وعربية.