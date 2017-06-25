"أميركان إيرلاينز" ترفض عرضاً مفاجئاً من "القطرية"

تقدمت الخطوط الجوية #القطرية بعرض مفاجئ لشراء حصة في شركة الطيران الأميركية الكبرى " #أميركان_إيرلاينز " بهدف استخدامها كحصان للمرور إلى وجهات بات من الصعب الوصول إليها، نقلا عن قناة "العربية"، الأحد.

لكن الطلب قوبل بالشك من رئيس الشركة الأميركية، الذي قال: "لسنا متحمسين لعرض القطرية أبدا".

وكانت حدةُ الرفض أكبر من قبل اتحاد نقابات الطيارين والمضيفين، حيث أكد المتحدث باسم الاتحاد أنه لا يرى أي إمكانية لإتمام "هذه الصفقة".

وأضاف أن "الأجور المتدنية لموظفي القطرية وغياب #نقابات_العمال لديهم سيزعزع ثقة موظفي أميركان إيرلاينز" بشركتهم.

وجاء العرض بمثابة محاولة من الخطوط القطرية للخروج أو على الأقل التخفيف من أزمتها الخانقة من جراء قرار #مقاطعة #الدوحة من جانب دول عربية وإسلامية بسبب دعمها للإرهاب.