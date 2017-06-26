تظاهرة في باريس احتجاجاً على زيارة أمير قطر

نظم عدد من النشطاء العرب والفرنسيين وقفة احتجاجية، الاثنين، في العاصمة الفرنسية #باريس رفضاً لزيارة أمير #قطر الشيخ تميم، واحتجاجاً على سياسة الدوحة الداعمة لبعض التنظيمات المتطرفة.

وكان عدد من النشطاء الحقوقيين وجمعيات ضد السياسات القطرية الحاضنة للإرهاب والداعمة للتطرف، أعلنوا في وقت سابق تنظيم تلك التظاهرة أمام #السفارة_القطرية في باريس، للمطالبة بوقف تمويل #الدوحة للجماعات الإرهابية.

وحمل المحتجون شعارات بالفرنسية والإنجليزية تطالب الحكومة القطرية بالكف عن دعم الجماعات المتطرفة، التي وصل أذاها وإرهابها إلى عواصم غربية وباريس بالذات، التي أصابها الإرهاب عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.

وكان #أمير_قطر قد أعلن عن زيارة سيقوم بها هذا الأسبوع إلى فرنسا للتشاور مع الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون بشأن أحداث المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة.