ندوة دولية في باريس تبحث علاقة قطر بالإرهاب

أكد متحدثون في #الندوة #الدولية لعلاقة #قطر بالإرهاب التي شارك فيها #سياسيون #فرنسيون و #أوروبيون و #عرب وقادة جمعيات، أن علاقة #الدوحة بالإرهاب وتمويله استمرت لعقود بغية التمكين لنفسها في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقول الصحافي ايمانوال رزافي، صحافي ومدير وكالة أنباء بإسبانيا: "هناك نشاط إرهابي يقوم به بلد صغير جدا هو قطر. وعلاقاتها بالإرهاب لا يصعب إثباتها، فالإرهاب يمثل بالنسبة لقطر هو السلاح #السياسي للعب دور كبير ترغب فيه، فالإرهاب وسيلة للتحكم في السلطة وتدبير الانقلابات والمؤامرات.

وفضلا عن تحريك المتطرفين للتلاعب بمشاعر المسلمين، تستخدم قطر هذه الجماعات من خلال تمويلها وتوفير بيئة حاضنة لها من أجل التأثير العالمي من شمال إفريقيا إلى الشيشان وإلى مناطق أخرى".