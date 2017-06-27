ألمانيا تدعو للحوار وتجنب التصعيد في أزمة قطر

دعا وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، كل أطراف الأزمة القطرية لإجراء محادثات مباشرة لتجنب مزيد من التصعيد.



وقال جابرييل، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتوقع أن تلعب #طهران دوراً بناء في الأزمة القطرية.

وأعلنت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية بـ #قطر، وأخذت قرارات متفرقة بشأن منع سفر مواطنيها إلى الدوحة، وإغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.

ولهذه القرارات أسباب عدة مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.