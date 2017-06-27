المفروض على قطر "مقاطعة" وليس "حصارا".. وهذا هو الفرق

وفق القانون الدولي فإن #قطر مقاطعة وليست تحت #الحصار، حيث إن الفرق بين الحصار و #المقاطعة شاسع.

وكانت تصريحات وزير الخارجية القطري أكدت أن السلع والمواد تصل إلى قطر من المرافئ البحرية والأجواء الإقليمية التي لا تزال مفتوحة، وهو ما يتناقض مع الادعاءات بوجود حصار وما يفرضه من إحاطة تامة بحراً وبراً وجواً.

قطر.. مقاطعة أم محاصرة؟

بين الحصار والمقاطعة فوارق قانونية واختلاف في تبعات كل منهما.

ما هو "حصار دولة"؟

هو إحاطة دولة إحاطة تامة بحراً وجواً وبراً ومَنع أي اتصال تجاري أو خارجي بها.

ووفقاً للقانون الدولي، فإنه ليس لأي بلد الحق في إعلان الحصار إلا من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن، بحسب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ماذا تعني "مقاطعة دولة"؟

هو رفض التعامل مع دولة ما. ويتم عبر قطع العلاقات الدبلوماسية وإقفال الحدود أمام هذه الدولة ومواطنيها.

هو حق سيادي حيث إنه ينطلق من اتخاذ موقف ما بدر بما يتعلق بحدود الدولة المقاطعة.

هل قطر تحت الحصار أم المقاطعة؟

إذن وفق ما تبين فإن قطر مقاطعة لا محاصرة.

فالدول أقفلت أجواءها أمام الطائرات القطرية ولم تقفل أجواء قطر نفسها.

كما أن #السعودية أقفلت حدودها البرية، وهذا حق سياديّ وفق القانون الدولي. فيما تبقى #الأجواء_القطرية مفتوحة تماماً كالمرافئ والتجارة البحرية.

ولم تمنع السلع والبضائع من الوصول إلى قطر أو من أن تقوم #الدوحة باستيراد البضائع.