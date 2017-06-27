لقاء قطري أميركي مرتقب في واشنطن لبحث الأزمة

يستقبل وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في #واشنطن، على خلفية الأزمة القائمة بين #قطر من جهة والدول المقاطعة جهة أخرى.

ويعقد اللقاء بين تيلرسون وبن عبد الرحمن في وزارة الخارجية في وقت يحاول الوزير الأميركي دفع الأطراف إلى خفض حدة التوتر، بعدما أبدت #الدوحة رفضها لقائمة مطالب قدمتها #السعودية و #البحرين و #الإمارات و #مصر مقابل إنهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وحاول تيلرسون التهدئة في بيان الأحد، بعد أيام من الاتصالات الهاتفية مع #الرياض والدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، واتخذت إجراءات بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.

ولاحقاً أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة، وأعطت الدوحة مهلة 10 أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام وسيط كويتي بتسليم قطر تلك المطالب.