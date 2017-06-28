مخاوف من تسلل حزب الله لضرب استقرار الخليج عبر قطر

قد يكون لإعفاء #اللبنانيين من تأشيرات الدخول المسبقة إلى #قطر آثاره السلبية، والتي ستمتد على القطريين والمنطقة بحسب تحذيرات من خبراء أمنيين.

وتخوفت أوساط سياسية وإعلامية عربية من تسلل عناصر #حزب_الله عبر قطر لضرب استقرار #منطقة_الخليج بحسب صحيفة الرياض #السعودية.

كما نبهت #المصادر من نوايا قطر بفتحها الباب أمام ميليشيات حزب الله وحلفائه وتطويعهم للعمل تحت مسمى الجيش القطري.

وكان أمير قطر قد قال في التصريحات التي نفتها #الدوحة لاحقاً إن حزب الله حركة مقاومة رغم تصنيفه إرهابياً في #الخليج.

بيد أن العلاقة بين قطر وحزب الله لم تنقطع خلال السنوات الماضية، بل بقيت مفتوحة عبر ملفات تتعلق بجبهة النصرة في #سوريا والحشد الشعبي في #العراق.

ورأى الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، أن القرار القطري يعتبر خطراً أمنياً على المنطقة.

واعتبر الحسيني في تصريح لصحيفة الرياض #السعودية أن الدوحة تخاطر بأن يدفع حزب الله مناصريه للتدفق إلى قطر، ولم يستبعد أن يرسل الحزب البعض للقيام بمهمات محددة تتعلق بالوضع الراهن للعلاقات الخليجية.

كما أشار إلى أن حزب الله سيعمل لاختراق قطر أمنياً وسياسياً، لصب الزيت على نار الخلاف الخليجي، واستهداف الدول المجاورة.

فيما أكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، عادل المكينزي لصحيفة الوطن السعودية، أن حزب الله يستغل الفرص لزعزعة الأمن في الخليج.