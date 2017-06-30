قبل أيام على انتهاء مهلة قطر.. وزير دفاعها يزور تركيا

وصل وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الخميس، إلى العاصمة التركية #أنقرة في زيارة رسمية تأتي قبل أيام قليلة على انتهاء المهلة التي منحتها الدول المقاطعة (#السعودية، #الإمارات #البحرين و #مصر ) لقطر للقبول بقائمة المطالب التي حددتها تلك الدول، وتنتهي المهلة في 3 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يلتقي نظيره التركي فكري إشيق.

وقالت مصادر في #وزارة_الدفاع-التركية، إن العطية سيجري لقاءات رسمية لبحث المطالب العربية الثلاثة عشر والقاضية بالتوقف عن دعم الإرهاب.

والشهر الماضي قطعت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر علاقاتها مع قطر، مشيرة إلى دور #الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية.

وأرسلت تركيا قوات عسكرية إلى العاصمة القطرية الدوحة في أعقاب قرار المقاطعة.

وأمس الخميس أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن شكره لتركيا، للدعم الذي تقدمه لبلاده منذ بدء الأزمة الخليجية. وشدد على عمق العلاقات بين تركيا وقطر التي تستند إلى ماض طويل.، قائلاً: "نحن ممتنون كثيراً لها، ونشكرها".