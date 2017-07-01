الإمارات: لدينا مزيد من الأدلة على دعم الدوحة للإرهاب

مرة جديدة أكدت الإمارات وجود أدلة واضحة على دعم الدوحة للإرهاب.

وقال سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف #غباش، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، إن دول الخليج لديها وفرة من الأدلة حول تورط قطر في دعم الإرهاب.

وأوضح قائلاً لدينا وفرة من الأدلة، ولكن دول الخليج اختارت عدم نشرها.

وتابع: "أعتقد أن الناس يتساءلون لماذا لا تخرج المزيد من الأدلة، لكن آثار تلك الأدلة ستكون خطرة جداً".

وأردف: " قمنا بإصدار قائمة بالأسماء، ولكن هناك المزيد من الأسماء، والمزيد من المنظّمات، والمزيد من الأدلة والتسجيلات التي تثبت الروابط بين الحكومة القطرية والمنظّمات المتطرفة".

"أموال ملوثة بالدماء"

إلى ذلك، أضاف أن دولاً مثل بريطانيا عليها أن تختار إما أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو الدولة شبه الجزيرة الصغيرة، في إشارة إلى قطر، ولكن ليس كليهما.

كما وصف الأموال القطرية المستثمرة في بريطانيا بـ"الملوثة بالدماء".

وأضاف "ستضطرون إلى الاختيار بين الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع دولة ذات أجندة متطرفة، أو الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع الأشخاص الذين يرغبون في بناء شرق أوسط يحظى بقبول".

إلى ذلك، أوضح أن الأموال التي تدرّها الأصول القطرية في بريطانيا ذهبت مباشرة لتمويل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي هددت الغرب، مضيفاً أن "الاستثمارات التي تقوم بها دولة قطر تدر عوائد في بلدكم تذهب إلى مجموعات متطرفة في #ليبيا و #العراق و #سوريا".

يذكر أن 5 مصارف بريطانية أوقفت العمل الجمعة بالريال القطري، وهي " تيسكو وباركليز ولويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس".