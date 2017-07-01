الدعاوى تلاحق قطر.. حملة عالمية لوقف تمويلها للإرهاب

أعلن نشطاء من عدة دول عن إطلاق حملة عالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب ومناهضة الممارسات المتطرفة من تنظيمات إرهابية مولتها #قطر، وذلك خلال فعالية احتجاجية، الجمعة، أمام سفارة قطر في العاصمة النمساوية #فيينا.

وأوضح بيان الحملة أن #الدوحة تقوم بتقديم الدعم المادي واللوجستي لهذه التنظيمات التي تعيش قياداتها في قطر، واعتبر أن سياساتها في هذا الشأن تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق والمعاهدات الأممية.

وذكر البيان أن الحملة ستبدأ، السبت، في رفع دعاوى وطلب تعويضات ضد دولة قطر لتمويلها الإرهاب العالمي، كونها السبب في وقوع ضحايا كثر في عدة بلدان.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الحملة، يوسف عمر في تصريح لصحيفة "البيان" إن بياناً مفصلاً سيصدر السبت باسم الحملة يكشف تفاصيل تلك الدعاوى، التي سجلوها ووثقوها وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية القانونية الدولية.

وكانت منظمات وشخصيات أميركية دعت في وقت سابق، الجمعة، إلى تظاهرات جديدة للتنديد بدعم الدوحة للإرهاب، وضرورة اتخاذ الإدارة الأميركية موقفاً صارماً حيال الإرهاب القطري.

وتظاهرت عدة مجموعات أميركية، الجمعة، أمام البيت الأبيض والسفارة القطرية في واشنطن للاحتجاج على رعاية قطر وتمويلها للإرهاب.