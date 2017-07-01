"إيكاو" تشيد بإجراءات دول المقاطعة لسلامة الملاحة

عقد مجلس #منظمة #الطيران_المدني الدولي (إيكاو)، الجمعة، جلسة غير رسمية قدمت فيها الأمانة العامة للمنظمة معلومات محدثة عن سلامة الأجواء فوق المياه الدولية للخليج العربي.

وأوضح مدير المكتب الإقليمي بمكتب الشرق الأوسط محمد رحمة أن العاملين بالمكتب وبالتعاون المباشر مع الدول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي أعلنت قطع العلاقات مع قطر قد قاموا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا 5 يونيو، وهو اليوم الذي أغلقت فيه الدول أجواءها السيادية بعد قطع علاقاتها مع قطر بتفعيل خطة الطوارئ المنصوص عليها في الملحق الحادي عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).

وردا على سؤال لأحد أعضاء المجلس قال مدير إدارة الملاحة الجوية الجوية، استيف كرامر، إنه ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، وذلك نظرا لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية حديثة وإمكانيات تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي، وأن المكتب الإقليمي سيعقد اجتماعا يوم 6 يوليو بالقاهرة مع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر من أجل بحث أي مطالب مستجدة من #قطر بخصوص فتح خطوط جوية جديدة فوق المياه الدولية بالخليج.

وقد أثنى عدد من ممثلي المنظمة على جهود الدول والأمانة العامة خصوصا العاملين بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، وطلبوا استمرار التعاون بين المكتب الإقليمي والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من أجل ضمان السلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج العربي.

والشهر الماضي، قطعت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر علاقاتها مع قطر، مشيرة إلى دور #الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية.