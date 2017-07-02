مسؤول أميركي: الرياض وأبوظبي واجهتا تمدد إيران باليمن

قال جاك كين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية السابق، إن كلاً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وقفا في وجه التمدد الإيراني في #اليمن والمنطقة العربية.

وتابع كين في إطار المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في #باريس قائلاً: "شكراً لكل من القائدين الشابين الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لوقوفهما ضد استراتيجية #النظام_الإيراني في اليمن".

كما أضاف: "استراتيجية النظام الإيراني قائمة على دفع القوات الأميركية إلى الخروج من المنطقة، والسيطرة على المنطقة نفسها".

وأكد: " #إيران تتحرك بثبات نحو الهيمنة # الإقليمية، ويجب علينا إيقافها".

وتابع: "نحن نجتمع كأشخاص يحترمون الحرية بسبب واحد، فقط من أجل أن تكون #إيران_حرة".

وأشار كين إلى أن النظام الإيراني أقنع #روسيا بالتدخل في #سوريا، لافتاً إلى أن وظيفة الإيرانيين الأولى في سوريا هي القتل، مبيناً أن ميليشياتها دمرت نحو 72% من مستشفيات المناطق السورية التي قصفتها خارج سيطرتها منذ عام 2015.