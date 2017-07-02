وزير خارجية قطر: نحن في قائمة الدول المتورطة بدعم الإرهاب

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، السبت، إن تمويل #الإرهاب موجود في كافة دول المنطقة وليست #قطر وحدها من تدعم الإرهاب، وقال "إن قطر تقع في أسفل القائمة للدول المتورطة في جرم تمويل الإرهاب" .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في روما قبل انتهاء مهلة حددتها دول المقاطعة لقطر، أكد فيه آل ثاني رفض الدوحة لقائمة المطالب العربية.

وقال ايضاً إن "مجموعة المطالب العربية وضعت لكي ترفض"، مضيفا "أن الإنذار الذي وجهته هذه الدول للدوحة لا يستهدف مكافحة الإرهاب وإنما يتعلق بتقويض سيادة قطر".

وأضاف الوزير القطري، أن #الدوحة مستعدة للحوار بالشروط المناسبة.

يذكر أن الدول المقاطعة لقطر (السعودية #الإمارات ، #البحرين و #مصر ) كانت منحتها مهلة تنتهي في 3 يونيو الجاري من أجل الرد على المطالب الـ 13 المعلن عنها سابقاً، والتي تتضمن في الدرجة الأولى وقف تمويل قطر للإرهاب والمنظمات المتطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وكان وزير الخارجية السعودية، عادل #الجبير، أكد أن "لا تفاوض مع #قطر حول قائمة المطالب"، مشيراً إلى أنه "بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب".