"البريطانية" تستأجر طائرات قطرية لمواجهة إضراب طواقمها

سمحت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، للخطوط الجوية البريطانية باستخدام طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية وأطقمها لمساعدة شركة الطيران على نقل جميع المسافرين إلى وجهاتهم أثناء إضرابات يعتزمها بعض أطقم طائرات البريطانية لمدة 16 يوما.

وقال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ إن الخطوط البريطانية سوف تستأجر 9 طائرات أيرباص أي320 و أي321 وطواقمها بناء على نصيحة من الهيئة العامة للطيران المدني (سي ايه ايه).

وتعتزم أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة في الخطوط البريطانية تنظيم الإضراب لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يوليو/ تموز بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية بالفعل عددا محدودا من الرحلات ودمجت أخرى من مطار هيثرو تحديدا لكن الاتفاق مع قطر يعني قدرة الشركة على نقل السواد الأعظم من المسافرين إلى وجهاتهم.

وكانت الشركة البريطانية في حاجة إلى الحصول على موافقة كل من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني قبيل تنفيذ الاتفاق نظرا لإن الخطوط الجوية القطرية من خارج الاتحاد الاوروبي.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا وقف جميع رحلاتهم من وإلى قطر، وإغلاق المجال الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية ضمن اجراءات وعقوبات على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.