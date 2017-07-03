الدول المقاطعة لقطر تجتمع الأربعاء لبحث الخطوات المقبلة

يُعقد الأربعاء 5 يونيو/حزيران في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع رباعي لوزراء خارجية #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين، حسب ما أعلنه المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح أبو زيد أن الاجتماع يأتي بناءً على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسيخصص لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع #قطر.

وأضاف أبو زيد أن "الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن".