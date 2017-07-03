ترمب: نؤكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب ومحاربة التطرف

أعلن #البيت_الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أجرى اتصالاً هاتفياً مع قادة #السعودية والإمارات وقطر.

وأفاد البيت الأبيض أن ترمب هدف من حديثه مع القادة بحث #أزمة_قطر.

وعبر #الرئيس_الأميركي في اتصاله عن قلقله إزاء الأزمة القطرية.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترمب أكد عبر مكالمته على أهمية وقف تمويل #الإرهاب ورفض #الفكر_المتطرف.

وكانت الدول المقاطعة لقطر قد أعلنت اليوم الاثنين موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة المعطاة لقطر للرد على #قائمة_المطالب الخليجية، 48 ساعة.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً جاء فيه: "استجابةً لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الاثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه، وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".