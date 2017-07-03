الدول المقاطعة توافق على طلب الكويت وتمهل قطر 48 ساعة

أعلنت الدول المقاطعة لقطر اليوم الاثنين موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة المعطاة لقطر للرد على #قائمة_المطالب الخليجية، 48 ساعة.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً جاء فيه: "استجابةً لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الاثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه، وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت الاثنين بياناً أكدت فيه أنه بعد استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي حمل رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر الشقيقة على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي، فإن دولة الكويت تتطلع من الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة إلى طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة 48 ساعة".

ومساء الأحد كانت قطر قد أعلنت أن وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيسلم أمير #الكويت الاثنين الرد على مطالب الدول المقاطعة.

وقد انتهت مع دخول اليوم الاثنين المهلة التي حددتها الدول المقاطعة لقطر للاستجابة لمطالبها.

وشهد أمس الأحد سوقُ الأسهم في #الدوحة هبوطا حادا في المؤشرات، حيث سجل المؤشر القطري هبوطا بأربع نقاط مئوية خلال الجلسة، ليغلقَ لاحقا على 2.3%.

وكان وزير الخارجية القطري استبق انتهاء المهلة التي حددتها الدول المقاطعة ليعلن رفض بلاده للشروط الـ13، مبينا أن التفاوض ممكن لكن بشروط.

وفي الأثناء، تشير التسريبات إلى أن الدول المقاطعة تعد قائمة عقوبات سياسية واقتصادية للرد على #قطر.