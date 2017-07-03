الكويت تتسلم رد قطر على مطالب الدول المقاطعة

سلمت قطر، الاثنين، رسمياً ردها على قائمة المطالب الـ13 من الدول المقاطعة، إلى الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصل إلى البلاد صباح الاثنين.

وقالت الوكالة الرسمية إن الوزير جاء حاملاً رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي وقت سابق، كانت وكالة الأنباء الكويتية قالت إن الكويت تقلت رداً من قطر على مطالب دول عربية تتهم #الدوحة بدعم #الإرهاب، لكنها طالبت هذه الدول بتمديد المهلة 48 ساعة للرد النهائي على المطالب.

وقالت الوكالة إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب من #السعودية والدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت علاقاتها مع قطر #تمديد_المهلة، وقد استجابت لذلك الدول المقاطعة.