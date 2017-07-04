سفير أميركي: قطر استضافت قاعدتنا حتى تفعل ما تشاء

أكد السفير الأميركي السابق والمتخصص بشؤون الشرق الأوسط دنيس روس أن #قطر استعملت وجود القاعدة الأميركية على أراضيها من أجل أن تسوغ لنفسها فعل ما تشاء.

وقال رداً على سؤال حول سياسة قطر الازدواجية التي كلفت الأميركيين باهظاً لا سيما لجهة دعمها #الإخوان وحركة #طالبان في أفغانستان، وحول إمكانية تغيير تلك السياسة أو ربما التخلي عن القاعدة الأميركية، وذلك ضمن برنامج أميركا نيوز على قناة فوكس نيوز الاثنين: "إن السبب الرئيسي لاستضافة قطر القاعدة الأميركية هي ضمان حمايتها وأمنها، وبالتالي فإن وجود تلك القاعدة بالنسبة للقطريين يعطيهم نوعا من الرخصة لفعل ما يشاؤون".

إلى ذلك، شدد روس على ضرورة أن تتواصل الإدارة الأميركية مع الدوحة، وإخبارها أننا لن نستمر في استخدام قاعدتهم وسنبحث عن بديل."

وتابع مؤكداً "أن على القطريين أن يفهموا أنهم يعرضون أمنهم للخطر إذا نقلنا القاعدة وأنه يجب عليهم أن يتغيروا."

كما أوضح أن سياسة قطر ونهجها لن يتغير إلا إذا رأت أنها تعرض أمنها للخطر، كثمن لما تفعله.

يذكر أن #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو، وبعدها أعلن عن قائمة تضم 13 مطلباً في مطلعها وقف تمويل الدوحة للإرهاب وإيواء المتطرفين، ووقف التدخل في شؤون الدول المقاطعة، وقد أمهلت قطر حتى 3 من يوليو للرد على تلك القائمة، إلا أن المهلة مددت 48 ساعة بناء على طلب #الكويت التي تقوم بدور الوسيط في تلك الأزمة مع قطر.