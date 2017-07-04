ماكرون يؤكد لأمير قطر على ضرورة مكافحة الإرهاب

شدد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مساء الاثنين مع #أمير_قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب من أي جهة.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان إن ماكرون تحدث هاتفيا الاثنين مع أمير #قطر لبحث الموقف في المنطقة. وبحسب قصر الإليزيه يأتي اتصال الرئيس الفرنسي بأمير قطر في إطار "محادثاته مع جميع أطراف" الأزمة الراهنة في الخليج.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي ذكّر "بأهمية مكافحة الارهاب ووقف أي تمويل من أي مصدر أتى لمجموعات لديها صلات بأنشطة إرهابية".

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "ذكّر أيضا بالدور المحوري للوساطة الكويتية وأشار إلى استعداد فرنسا لتقديم المساعدة" في التوسط لحل الأزمة.

وأكد #ماكرون أنه سيناقش الوضع الخليجي خلال قمة الـ20 وخلال زيارة نظيره الأميركية دونالد ترمب إلى باريس يومي 13 و14 تموز/يوليو الحالي.

وفي سياق آخر، أعلنت #باريس أن أمير قطر سيسافر إلى #فرنسا في نهاية الصيف. كانت مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق إن من المتوقع أن يزور أمير قطر فرنسا في الأسابيع القادمة.