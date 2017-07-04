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وزير خارجية قطر: مطالب الدول المقاطعة "غير واقعية"

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الخارجية القطري
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أعلن #وزير_خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن لائحة مطالب الدول المقاطعة "غير واقعية" "وغير قابلة للتطبيق"، على حد تعبيره.

وقال إن الرد على #مطالب #الدول_المقاطعة والذي سلم إلى #الكويت كان معداً.

ووصف الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة للدوحة بأنها "غير قانونية".

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا تزال هناك "فرصة للتحسن" فيما يتعلق بمكافحة تمويل #الإرهاب.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات أجراها مع نظيره الألماني، سيغمار غابرييل، في الدوحة.

واعتبر أن لائحة مطالب الدول المقاطعة "لا تتعلق بالإرهاب بل بقمع حرية التعبير".

ومن جانبه، أكد غابرييل أن "مثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات".

كلمات دالّة

#وزير خارجية, #مطالب, #الدول المقاطعة, #الكويت, #الإرهاب

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