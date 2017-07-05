أبوالغيط: الجامعة العربية تبنت وساطة الكويت بأزمة قطر

أكد #أمين_عام #الجامعة_العربية أحمد أبو الغيط أن الدول الخليجية تفهمت موقف الجامعة العربية من أزمة #قطر .

وقال إن "أزمة قطر حساسة"، وإن "الجامعة العربية تبنت منذ اليوم الأول التحرك الكويتي كوسيلة لتحقيق انفراجة في الموقف".

وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي #سيرجي_لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو، أن "الجامعة العربية أكدت استعدادها للتحرك في الأزمة إذا طلبت الأطراف المختلفة ذلك، باعتبار أن كل الدول أعضاء في الجامعة".

وأوضح أحمد أبوالغيط أن الأطراف المختلفة تفهمت هذا التحرك في أزمة قطر، نافيا ما نسب إليه من انتقاده لأداء دول الخليج ومصر في الأزمة المذكورة.

ومن جانبه، صرح لافروف بأن "موسكو تدعم أي جهود لتطبيع العلاقات بين الدول في الخليج العربي"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشاور مع عدد من القادة والملوك والرؤساء حول الأزمة.

وأفاد أن بلاده تتابع الاتصالات اليومية حول تطورات الموقف في الخليج.