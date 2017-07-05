الجبير: موقفنا الجماعي ضد قطر لمعاناتنا من الإرهاب

قال #وزير_الخارجية_السعودي #عادل_الجبير، اليوم الأربعاء، إن #مقاطعة الدول العربية الأربع لدولة #قطر ستستمر إلى أن تعدل الدوحة سياستها إلى الأفضل، مؤكدا أن "اتخاذ الموقف الجماعي ضد قطر جاء لمعاناتنا من الإرهاب".

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء خارجية #مصر و #الإمارات و #البحرين في #القاهرة "هناك مقاطعة سياسية واقتصادية. المقاطعة ستستمر إلى حين تعدل قطر سياستها إلى الأفضل".

وفيما يتعلق بالموقف التركي والإيراني إزاء الأزمة قال الجبير "نأمل ونتمنى أن تستمر #تركيا على الحياد. #إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم".