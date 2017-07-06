قرقاش: لا مكان بالخليج لمن يعادي السعودية والملك سلمان

قال أنور #قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "جاهل من يحمل أوهام الانتصارات الإعلامية وقدرة المال على التعويض عن الجار، وواهم من يعتقد أن له مكانا في الخليج العربي وهو عدو للسعودية وسلمان".

وأضاف في تغريدات له على حسابه بموقع #التواصل_الاجتماعي #تويتر "برغم السجل السابق، يبقى الحل صعبا ولكنه ممكن، وملخصه العمل الجماعي الشفاف، والصدق في التعامل، وتغيير التوجه الداعم للتحريض والتطرف والإرهاب".

وقال "الرسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة، والدفاع باللغة الإنجليزية يركز الآن على عدم دعمها للإخوان و #النصرة، وهي خطوة إيجابية أتمنى أن يتبعها التنفيذ".

وأضاف قرقاش" الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودول عربية عديدة عجيب غريب، مؤامرات حيكت وأشرطة انتشرت ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها".

وأضاف "بعد سجل أسود من التآمر نسمع عن مظلومية مزعومة، وهي في الحقيقة ردود فعل متأخرة على سياسات طائشة أضرت بالقريب والبعيد. الحل في تغيير التوجه".