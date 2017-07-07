تيلرسون يتوجه إلى الكويت الاثنين لبحث الأزمة القطرية

يتوجه وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون إلى #الكويت الاثنين المقبل لبحث جهود حل الخلاف بين #قطر والدول الأربع، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، ما يسلط الضوء على المخاوف الأميركية بشأن الأزمة.

وفي سياق متصل، صرّحت هيثر نوورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحفي قائلةً: "لا نزال قلقين للغاية بشأن الوضع القائم بين قطر وبلدان مجلس التعاون الخليجي. بدأنا نخشى من وصول هذا النزاع إلى طريق مسدود. نعتقد أن هذا الوضع قد يستمر لأسابيع.. قد يستمر لأشهر.. حتى أنه من الممكن أن يتصعد الخلاف".

وفي سياق متصل، بحث وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية أهمية عدم تصعيد التوترات مع جيران قطر، حسب ما جاء في بيان.

وقد ناقش ماتيس مع نظيره القطري وضع العلاقات بين دول #الخليج، و"أهمية تخفيف التوتر"، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقد أكد المسؤولان على "الشراكة الأمنية الاستراتيجية" بين الدوحة و #واشنطن، بحسب بيان للبنتاغون.