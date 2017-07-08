بريطانيا: يمكن تحقيق تقدم في أزمة قطر لكن ليس فوراً

قال وزير خارجية #بريطانيا، بوريس جونسون، إنه يمكن تحقيق تقدم لتخفيف التوتر مع #قطر، لكن ذلك لن يحدث فوراً.

ووصل وزير الخارجية البريطاني، السبت، إلى #الكويت ضمن زيارة رسمية، واستقبله الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأثنى الشيخ صباح الخالد على مساعي بريطانيا لإيجاد حل للأزمة الراهنة، كما ثمّن دعم #المملكة_المتحدة لمساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لـ #حل_الأزمة.

وأشاد أيضاً بالعلاقات التاريخية العريقة والمميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وعلى كافة الصعد.

من جانبه، جدد وزير الخارجية البريطاني خلال اللقاء قلق بلاده جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة، وناشد جميع #الأطراف ضرورة احتواء الاحتقان الجاري في المنطقة والاستعجال بإيجاد حل عبر الحوار.

كما جدد دعم بلاده الكامل لـ #الوساطة_الكويتية لحل الأزمة.