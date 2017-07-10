الرئيس الفرنسي وولي عهد أبوظبي يبحثان أزمة قطر

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، خلال اتصال هاتفي أزمة #قطر، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة وجهود البلدين في مكافحة #التطرف و #الإرهاب والتنسيق والتعاون المشترك بينهما في دعم الجهود الإقليمية والدولية في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، أيضاً بحث علاقات الصداقة والتعاون بين #الإمارات و #فرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.