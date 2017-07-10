العربية تنشر وثائق اتفاق قطر مع دول الخليج 2013-2014

عرضت قناة #العربية، الاثنين، وثائق الاتفاق السري الذي عقد عام 2013 - 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير #قطر الشيخ #تميم.

وأظهرت الوثائق أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول #الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.

وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.

ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.

وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم #الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر.

وعدم إيواء عناصر من دول #مجلس_التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في #اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين #خليجيين على تخريب دولهم.

وكشفت وثيقة عن أسماء 12 عسكرياً بحرينياً تم تجنيسهم في قطر، وهم:

- فيصل محمد الجبر النعيمي – القوات المسلحة البحرينية

-صلاح محمد علي الجلاهمة - القوات المسلحة البحرينية

- ياسر شملان الجلاهمة - القوات المسلحة البحرينية

- هشام حميد سيف السويدي - القوات المسلحة البحرينية

- حافظ محمد نجم صالح المناعي – وزارة الداخلية

- علي راشد علي راشد الجلاهمة – القوات المسلحة البحرينية

- عبدالله راشد علي راشد الجلاهمة – وزارة الداخلية البحرينية

- علي جاسم محمد سعد الرميحي - القوات المسلحة البحرينية

- إبراهيم جاسم محمد سعد الرميحي - القوات المسلحة البحرينية

- ناصر جاسم محمد سعد الرميحي – القاعدة البحرية الأميركية في البحرين (NSA)

- محمد جاسم محمد سعد الرميحي - القوات المسلحة البحرينية

- محمد أحمد محمد المناعي - القوات المسلحة البحرينية

وتم الكشف عن وثيقة أخرى تلقي الضوء على اتفاق #الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

وعقد الاتفاق مع #السعودية في 2013 بوساطة #كويتية وبتوقيع أمير قطر.

وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة خليجية نتج عنها سحب سفراء #السعودية و #الإمارات و #البحرين من #الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

إلا أن الأزمة كانت من المفترض أن تنتهي بعد التوصل للتسوية الخليجية تمخض عنها اتفاق الرياض الذي وقع عليه أمير قطر، إلا أن بلاده لم تلتزم بها.

وجاء في الوثيقة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.

وعدم دعم الفئات #المارقة والمعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

وعدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

وفيما يلي وثاثق تعرض آلية تنفيذ اتفاق الرياض في عام 2013: