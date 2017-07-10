بالصور.. توقيع أمير قطر على اتفاقات خليجية لم ينفذها

ظهر توقيع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على وثائق الاتفاق السري الذي عقد عام 2013 - 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير #قطر، وعرضتها قناة "العربية".

وأثار توقيع أمير قطر على الوثائق غضبا واسعا، لعدم التزام بلاده بما وقع عليه في عامي 2013 و2014 وانتهاكه الاتفاقات، حيث عقد الاتفاق مع #السعودية في 2013 بوساطة #كويتية وبتوقيع أمير قطر.

وظهر توقيع أمير قطر على كافة البنود التي طالبته بها دول الخليج بهدف تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.

ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.

وأيضاً وقع أمير قطر على وقف دعم تنظيم #الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول #مجلس_التعاون، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في #اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ومن البنود التي وقع عليها أمير قطر، الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه #دول_الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين #خليجيين على تخريب دولهم.

ووقع أيضاً على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات #المارقة والمعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.