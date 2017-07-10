تورط مؤسسات قطرية في دعم الإرهاب بالهند

كشفت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية، عن سلسلة تحقيقات تجريها السلطات الهندية في شمال ولاية #كيرلا، وذلك إثر شكوك حول مدى تورط الدوحة في تمويل الجماعات المتطرفة هناك على إثر ارتباطها بتنظيمي #القاعدة و #داعش.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الهندية عن تورط مؤسسات قطرية حكومية في #تمويل #الإرهابيين في كيرلا.

وسلطت صحيفة إنديان إكسبرس الضوء على سير تحقيقات سلطات #نيودلهي التي بدأت بعد إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب #مقاطعة #قطر جراء دعمها للإرهاب والإرهابيين.

وكشفت الصحيفة عن وجود ضغوط على الاستخبارات الهندية لتتبع مآلات مسار التحويلات المالية من #الدوحة لارتباطها بتنظيمات #إرهابية كداعش والقاعدة خصوصا، لاسيما أنها باتت بين ليلة وضحاها أرضاً خصبة للإرهابيين وتحديدا مدينتي مالابورام وكوزيكود بحسب الصحيفة.

ومالم يكن مفاجئاً هو تورط مؤسسات حكومية قطرية في نقل مبالغ كبيرة بحسب المخابرات الهندية التي أشارت إلى تلقي هذه المنظمات أكثر من 1.190.000 دولار أميركي من الدوحة.

وعن عمليات التحويل قالت صحيفة إنديان إكسبريس نقلا عن مسؤولين هنود إن وزارة الأوقاف القطرية هي من ترسل الأموال إلى #المنظمات_ المتطرفة .

وذكرت أن وزارة الأوقاف القطرية ساهمت بالنصيب الأكبر للمتطرفين في كيرلا الذي قدر بـ 600 ألف دولار.

ومن بين الكيانات القطرية التي كشف عنها تقرير الصحيفة مؤسسة قطر الخيرية التي تم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب في بيان الدول الأربع إلى جانب جهات أخرى ولأفراد آخرين.