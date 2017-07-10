وزير الخارجية الأمريكي يصل الكويت في بداية جولة خليجية

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس #تيلرسون إلى #الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل ايضا الرياض والدوحة لبحث الأزمة القطرية في محاولة لتخفيف حدة التصعيد وضمان وحدة الخليج.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية فإن الوزير تيلرسون سيبدأ جولة اليوم الاثنين، تستغرق أربعة أيام.

وكان مستشار الأمن القومي البريطاني، مارك سيدويل، الذي سيجتمع مع تيلرسون مساء اليوم بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية.

وألقى رفض الدوحة لمطالب دول الخليج بالكف عن دعم الإرهاب بظلاله على قمة مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورغ يومي الجمعة والسبت. والتقى تيلرسون نظيره السعودي #عادل_الجبير على هامش القمة، وبحث معه تطورات أزمة قطر.

وصرح وزير الخارجية الأميركي بقوله: "نحن ندعم وساطة #الكويت، ونسعى للعمل معا بالتركيز على محاربة تمويل الإرهاب".

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تشعر بقلق متزايد من احتدام الخلاف واستمراره لفترة طويلة.

وإلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري #سامح_شكري عزم بلاده والمملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات ومملكة #البحرين تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المصري، الأحد، مع الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي #فيدريكا_موغيريني تم خلاله استعراض تطورات أزمة قطر.

وأشادت موغيريني بالتحركات المصرية التي تهدف لمحاصرة ظاهرة #الإرهاب من جميع الجوانب الفكرية والمالية والتنظيمية.