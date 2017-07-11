اجتماع رباعي للدول المقاطعة مع تيلرسون بجدة غداً

أعلنت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في جدة غداً الأربعاء لبحث #أزمة_قطر.

وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري تلقى دعوة من نظيره السعودي عادل الجبير لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع مع تيلرسون في جدة غداً الأربعاء حيث سيتوجه شكري إلى جدة عقب عودته مساء اليوم الثلاثاء من العاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد تمثيله لمصر في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أبو زيد أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر في ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.