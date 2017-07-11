تيلرسون: ندعم الوساطة الكويتية لحل أزمة قطر

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الثلاثاء، إن واشنطن تدعم الوساطة الكويتية توصلاً للحل بشأن #أزمة_قطر.

وأعلن تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، توقيع مذكرة لمكافحة #الإرهاب تعزز روحية مؤتمر الرياض.

إلى ذلك، اعتبر وزير خارجية #قطر أن اتفاقية مكافحة الإرهاب لا علاقة لها بالأزمة القائمة مع الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

كما اعتبر آل ثاني أن #الدوحة "التزمت ببنود اتفاق الرياض"، على ما قال.

ويزور تيلرسون الدوحة في إطار جولة إقليمية بدأها الاثنين في الكويت التي تتوسط لحل أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات، على أن يزور المملكة العربية السعودية الأربعاء.