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قرقاش: القطيعة مع قطر ستطول في ضوء الشواهد

المصدر: العربية.نت
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور القرقاش إنه يرى أزمة #قطر، وبعد الصخب المصاحب، تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة"، وأضاف "نحن ندرك يوماً بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره".

وقال قراقاش "متجهون إلى قطيعة ستطول، هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءاتها السيادية".

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف، حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة".


وأشار قرقاش إلى أن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهاتها بعيد، وبالتالي فإنه وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء و"علينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات".


وأكد أنه للدول #الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز، حقها أن تعزل التآمر عنها.

كلمات دالّة

#قطر, #الأربع

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