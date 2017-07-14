قرقاش: القطيعة مع قطر ستطول في ضوء الشواهد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور القرقاش إنه يرى أزمة #قطر، وبعد الصخب المصاحب، تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة"، وأضاف "نحن ندرك يوماً بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره".

أرى أزمة قطر،وبعد الصخب المصاحب،تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة" ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وقال قراقاش "متجهون إلى قطيعة ستطول، هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءاتها السيادية".

متجهون إلى قطيعة ستطول،هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف، حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة".

نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره،ولعله الأصوب في ظل إختلاف النهج وإنعدام الثقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017



وأشار قرقاش إلى أن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهاتها بعيد، وبالتالي فإنه وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء و"علينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات".

الحقيقة أننا بعيدين كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017



وأكد أنه للدول #الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز، حقها أن تعزل التآمر عنها.