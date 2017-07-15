فرنسا: نوجه رسالة حوار وتهدئة وندعم الوساطة الكويتية

أشاد وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، السبت، بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، قائلاً "نحيّي السعودية على دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والسعودية بينت قدراتها القيادية في مكافحة الإرهاب".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير في #جدة: "نجدد دعمنا للوساطة الكويتية، ونريد لعب دور داعم، ونطمح لتسهيل الحل".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي اطراف الازمة الخليجية الى الحوار "فرنسا ترغب في التحدث الى كل الدول بحثا عن حل وتوجه للجميع رسالة حوار وتهدئة وترغب فرنسا ان تكون ميسرا وايضا وتؤكد دعمها لهذه الوساطة "

وتابع "نسعى لخفض التوتر بغية إيجاد بيئة مريحة للحوار".

وأكد لودريان أن السعودية وفرنسا تربطهما علاقات عميقة، معبراً عن قلقه من الأزمة التي يعيشها #الخليج.

وقال نوجه نداءات للحوار والتهدئة بين الدول الأربع و #قطر.

وشدد لودريان على ضرورة مكافحة جميع الأطراف للإرهاب، والالتزام بوقف تمويله ودعمه.

وتابع "قررنا مع الأمير #محمد_بن_سلمان إطلاق عجلة التعاون السعودي الفرنسي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، مساء السبت، لنظيره الفرنسي، جون إيف لودريان، رفض تمويل الإرهاب ودعمه.

وقال بحثنا أزمة قطر وسبل حلها، وسنزود فرنسا بملف كامل عن تجاوزت ارتكبتها الدوحة.

وأعلن الجبير أن المناقشات شملت أيضاً الوضع في سوريا والعراق وأزمة اليمن.

هذا ووصل #وزير_الخارجية_الفرنسي إلى جدة قادما من الدوحة.

وأكد لودريان، السبت، من الدوحة على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف الوزير الفرنسي: "علينا مواجهة تهديد الإرهاب، وعلى شركائنا بذل جهدهم لتحقيق ذلك".

وأوضح لودريان أن #فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور علاقة قطر وجيرانها، مشيرا إلى دعم فرنسا لجهود الوساطة الكويتية وإلى دعمها الحوار مع كل الأطراف.

وقال وزير خارجية فرنسا إن قطر مستعدة لمباحثات بناءة لحل الأزمة دون المساس بسيادتها.

وأضاف "نحيي جهود وزير خارجية أميركا ريكس تيلرسون لحل الأزمة الخليجية".

وأكد أن الأزمة الخليجية مع قطر لا تخدم مصالح الجميع.

من جانبه، قال وزير خارجية قطر "نتطلع إلى دعم فرنسا للوساطة الكويتية"، مشيراً إلى أن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تكون "جماعية"، على حد تعبيره.

هذا ووصل لودريان، السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار جولته الخليجية، التي تشمل #السعودية أيضاً و #الكويت و #الإمارات لحل #الأزمة_القطرية، وتأتي جولته بعد زيارات مماثلة قام بها نظراؤه من أميركا وألمانيا وبريطانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن جولة الوزير لودريان ستستمر يومين، وذلك في إطار جهود #باريس لتقريب وجهات النظر بين #قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، التي تتهم #الدوحة بدعم #الإرهاب وتمويله.