سفير الإمارات بأميركا: تقرير "واشنطن بوست" حول قطر كاذب

نفى السفير الإماراتي في واشنطن، #يوسف_العتيبة، صحة ما جاء في تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حول أن دولة #الإمارات نظمت اختراق مواقع وسائل الإعلام الرسمية القطرية.

ووصف السفير الإماراتي تقرير "واشنطن بوست" بأنه "كاذب"، وجاء في بيان له، نقلته الصحيفة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني، ونشره الحساب الرسمي لسفارة #الإمارات في #الولايات_المتحدة الأميركية على "تويتر" اليوم الاثنين، أن "الإمارات العربية المتحدة لم يكن لها أي دور في الاختراق المزعوم الذي يدور عنه الحديث في المقال".

Amb. Yousef Al Otaiba: "The @washingtonpost story is false. UAE had no role whatsoever in the alleged hacking described in the article". — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) July 17, 2017

وأضاف السفير: "الحقيقة هي تصرفات قطر. تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من "طالبان" إلى حماس والقذافي، والتحريض على العنف والتشجيع على التطرف وتقويض استقرار جيرانها".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، زعمت نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، أن الإمارات كانت وراء اختراق مواقع وسائل الإعلام الحكومية القطرية ونشر بيان "مزور منسوب لأمير قطر" تميم بن حمد.

(1/2) Amb. Al Otaiba:"What is true is #Qatar’s behavior. Funding, supporting, and enabling extremists from the Taliban to Hamas & Qadafi" — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) July 17, 2017