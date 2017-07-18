أردوغان يزور السعودية والكويت وقطر الأسبوع القادم

أعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب #أردوغان يعتزم زيارة #السعودية و #الكويت و #قطر في 23 و24 يوليو/تموز.

وتأتي زيارة الرئيس التركي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة أزمة قطر.

وكان وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير، قد وصف موقف تركيا من أزمة قطر بأنه "حيادي".

وقاطعت دول عربية وإسلامية الدوحة، الشهر الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بتمويل قطر لجماعات إرهابية، وبتحالفها مع #إيران التي تهدد استقرار #الخليج والمنطقة.

ورفضت أنقرة التراجع عن إقامة قاعدة عسكرية في قطر أو سحب القوات التي أرسلتها إلى الدوحة.