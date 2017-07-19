عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

كاتب أميركي شهير: قطر تلعب "لعبة قذرة" بدعم الإرهابيين

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

انتقد الكاتب الأميركي الشهير، تشارلز كروثامر، سياسة دولة قطر، وقال إنها تلعب "لعبة مزدوجة" و"لعبة قذرة" منذ 30 عاماً من خلال دعمها عدداً من الجماعات الإرهابية.

وأوضح كروثامر أن #الدوحة تلعب "لعبة مزدوجة من خلال اللعب مع الجانب الإيراني واللعب مع الجانب العربي".

وتحدث كروثامر عن دعم الدوحة للإخوان المسلمين، ودعمها غير المباشر لتنظيم #القاعدة، وداعش، وأيضا حركة #حماس.

وقال الحكومة المصرية في حرب ضد #الإخوان و #حماس والإرهاب في #سيناء، وكل هذا يُدْعم بشكل غير مباشر أو مباشر من قِبل قطر.

وقال #أميركا و #الرئيس_الأميركي يدعمون #السعودية و #مصر في موقفهما تجاه #قطر، مضيفاً "يجب أن تنتهي هذه اللعبة".

كلمات دالّة

#الدوحة, #القاعدة, #حماس, #الإخوان, #سيناء, #أميركا, #الرئيس الأميركي, #السعودية, #مصر, #قطر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر