واشنطن: ممولو الإرهاب في قطر يستغلون نظامها المالي

أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، في تقرير لها عن الإرهاب لعام 2016، أن ممولي الإرهاب في #قطر ما زالوا يستغلون نظامها المالي.

واعتبر التقرير الأميركي أن قطر تحاول التقدم في مجال محاربة الإرهاب بعد توقيعها على اتفاق مع واشنطن، ولكن ممولي #الإرهاب القطريين ما زالوا قادرين على تخطي النظام المالي في قطر لدعم الإرهاب.

ووصف التقرير تنظيم #داعش والقاعدة والقوى التي تدعمها #طهران، وبالأخص حزب الله، بأنها التهديد الأول للدولة الأميركية.

واتهم التقرير الأميركي إيران بأنها ما زالت الدولة الداعمة الأولى للإرهاب عام 2016، وذلك عبر الحرس الثوري والحشد الشعبي في #العراق و #الحوثيين في #اليمن و #حزب_الله في #سوريا.

هذا واتهم أيضاً تقرير الخارجية الأميركية حزب الله بلعب دور أساسي في دعم النظام السوري في الجرائم التي ارتكبها في سوريا.

السعودية دورها فاعل عالمياً في مكافحة الإرهاب

من جانبه، أشاد تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب بالسعودية، واستمرار علاقتها القوية مع واشنطن على صعيد مكافحة الإرهاب.

وقال التقرير إن السعودية تبقى عضوا رئيسا ونشطا مشاركا في التحالف الدولي ضد داعش، وإن #السعودية تقود مع الولايات المتحدة وإيطاليا مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل داعش.

وقال التقرير إن السعودية التي تعرضت لعدة هجمات من داعش و #القاعدة، استمرت في بناء قدراتها وإنفاذ أدواتها لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تحاك على أراضيها.

وأشاد التقرير بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف على عدة صعد قانونية وتشريعية وعلى مستويات عدة، من تشكيل مؤسسات دولية وإقليمية لمكافحة وتمويل الإرهاب.