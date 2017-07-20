الجبير: نريد من قطر وقف دعم إرهابيين وإيوائهم والتحريض

قال وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، إن الدول المقاطعة تريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل مع نظيره البلجيكي، أن "مطالبنا من قطر تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "سياستنا هي صفر تسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله"، مضيفاً "أجرينا محادثات بناءة ونتطلع إلى تعميق العلاقات مع أوروبا".

وأوضح الجبير أن #رؤية_2030 تحمل رؤية استراتيجية بعيدة لمستقبل السعودية.

وقال الوزير السعودي إن للسعودية آلاف الطلاب والطالبات في أهم الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن السعودية حققت قفزات كبيرة باتجاه مستقبل مستقر ومزدهر.

وبين أن #السعودية "استضافت مؤتمر مكافحة الإرهاب بمشاركة 50 دولة". وقال "لدينا علاقات قوية مع سائر الدول، ونتعاون استخباراتيا ضد الإرهاب".

وذكر الجبير أن "قطر تسمح لوسائل إعلامها بنشر خطاب الكراهية والتحريض"، لكنه أمل "أن تسود الحكمة #قطر وتلبي مطالب وقف دعم الإرهاب".



وفي الشأن اليمني، قال وزير الخارجية السعودي "نعمل دائما على زيادة المساعدات المخصصة لليمن"، مشيراً إلى أنه "عبرنا عن دعم السعودية لمساعي (المبعوث الأممي) ولد الشيخ أحمد في اليمن".

وعن إيران قال الجبير إن طهران "تواصل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار. ناقشنا أنشطة #إيران في المنطقة، وهي مستمرة بدعم الإرهابيين".

بدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي، إن بلاده تعمل مع السعودية على مكافحة التطرف والإرهاب.