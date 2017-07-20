السعودية تؤيد إجراءات الكويت تجاه دبلوماسيي إيران

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ #خلية_العبدلي، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.

وأمهلت الحكومة الكويتية السفير الإيراني 48 يوماً لمغادرة أراضيها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

من جهتها، أكدت العاصمة الإيرانية طهران رسمياً طلب دولة الكويت من سفيرها مغادرة أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء فارس أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الكويتية في #طهران.

وكانت #الكويت قد أعلنت، الخميس، إغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، وخفضت عدد الدبلوماسيين العاملين فيها.