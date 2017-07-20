غباش: قطر زودت القاعدة بمعلومات لاستهداف قوات الإمارات

أكد السفير الإماراتي لدى #روسيا، عمر غباش، أن قطر زودت تنظيم القاعدة بمعلومات مكنته من استهداف القوات الإماراتية في اليمن.

وأشار غباش إلى أن #الإمارات لديها دلائل بالصوت والصورة على مساعدة الدوحة لتنظيم القاعدة من خلال نقل معلومات عن استعداد القوات الإماراتية لعملية أمنية، حيث أُبلغ تنظيم القاعدة بموقع القوات الإماراتية وخططِها، فوصل أربعة انتحاريين وفجروا أنفسهم بالقوات الإماراتية.

غباش، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، دعا المجتمع الدولي إلى دعم إجراءات استهداف مصادر تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن هناك أفراداً في #قطر يرسلون التعليمات لأشخاص في اليمن وليبيا وسوريا لتنفيذ عمليات محددة.