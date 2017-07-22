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قرقاش: تمنيت أن يكون خطاب أمير قطر مراجعة ودعوة للتواصل

المصدر: دبي – العربية.نت
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي
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قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إنه تمنى أن يكون خطاب أمير #قطر دعوة للتواصل.

وكتب الوزير الإماراتي في حسابه على "تويتر": "تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل. المواقف باتت معروفة، وتكرارها يعمّق الأزمة. الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة".

وكان أمير قطر أقرّ، في أول خطاب له منذ الأزمة الجمعة، بـ"وجود خلافات مع دول #مجلس_التعاون بشأن سياساتنا الخارجية".

واعتبر أنه "تبين أن حملة التحريض تم التخطيط لها مسبقاً (..) هناك محاولات لفرض الوصاية علينا". إلا أنه قال "الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ الأزمة"، وفق قوله.

كلمات دالّة

#قطر, #مجلس التعاون

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