الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية مفاوضات لحل أزمة قطر

دعت وزيرة خارجية #الاتحاد_الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لعقد مباحثات مباشرة سريعاً لحل الأزمة في #الخليج بين قطر وجيرانها والمستمرة منذ مطلعِ يونيو الفائت.

وجاءت دعوة #موغيريني بعد اجتماعها بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، حيث عبّرت عن دعمها "لجهود الوساطة" الكويتية في الأزمة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية المفاوضات والمساعدة في تطبيق خطة لحل الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

هذا.. وتزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الكويت، أيضا في إطار الجهود الدبلوماسية لمعالجة أزمة قطر.

وتجري موغيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير #الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بهدف حل أزمة #قطر وفق وكالة الأنباء الكويتية.