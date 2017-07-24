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روسيا ترفض اقتراح قطر استضافة محادثات حول سوريا

المصدر: العربية.نت
مدينة الدوحة "أرشيفية"
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رفضت موسكو، على لسان نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما، إلكسي تشيبا، اقتراحاً قطرياً باستضافة الدوحة محادثات سلام حول #سوريا.

وبحسب المسؤول الروسي من الصعب تحويل الدوحة إلى منصة جديدة للمحادثات، بسبب الوضع السياسي المتوتر في البلاد.

وجاءت تصريحات تشيبا رداً على قول سفير #قطر في #موسكو، فهد محمد العطية، إن بلاده على استعداد لاستضافة #محادثات حول تسوية في سوريا.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في الخامس من أيار/مايو علاقاتها بقطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

كلمات دالّة

#سوريا, #قطر, #موسكو, #محادثات

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