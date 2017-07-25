عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

أردوغان: جولة الخليج "مثمرة" والمساعي ستتواصل

المصدر: أنقرة – رويترز
الرئيس التركي - أرشيفية
رابط مختصر

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر بأنها "مثمرة وناجحة"، وذلك بعد محادثات دامت يومين.

وقال أردوغان لمشرعين من حزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع برلماني "الزيارات خلال الجولة الخليجية كانت مثمرة وناجحة".

وأضاف "الاتصالات التي أجريناها خلال هذه الزيارة كانت مفيدة، وسنواصل مساعينا من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة بعزم مطرد"، وفق قوله.

وكان الرئيس التركي زار السعودية، وعقد مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات، قبل أن يتوجه أردوغان إلى قطر.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر