تفاصيل 9 كيانات إرهابية مدعومة قطرياً بالقائمة الجديدة

أعلنت، الثلاثاء، المملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات العربية المتحدة ومملكة #البحرين وجمهورية #مصر العربية قائمة جديدة للإرهاب المدعوم من #قطر شملت هذه القائمة 9 كيانات و9 أفراد، وفي التقرير التالي نرصد النشاط الإرهابي لهذه الكيانات.

1- مؤسسة البلاغ الخيرية

اعتبارا من 2014، كانت مؤسسة #البلاغ_الخيرية في #حضرموت - اليمن تحت قيادة أحمد علي برعود، وكان برعود أيضًا مديرًا لمؤسسة الرحمة الخيرية الداعمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي أدرجت على لائحة العقوبات التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر 2016. وفي عام 2014، تولت مؤسسة عيد الخيرية التابعة لقطر رعاية فعالية تابعة لمؤسسة البلاغ الخيرية في محافظة حضرموت، بحسب ما ورد في تقارير الإعلام المحلي التي غطت الفعالية.

2- جمعية الإحسان الخيرية

يرأس عبدالله اليزيدي جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، والتي تستضيف فعاليات مع مؤسسة الرحمة الخيرية الداعمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. وفي يونيو 2017، تعاونت جمعية الإحسان الخيرية مع #مؤسسة_قطر_الخيرية لتنفيذ مشاريع في #اليمن، وذلك بناءً على تقارير صادرة عن الجمعية الخيرية اليمنية.

اعتباراً من يوليو 2017، حددت جمعية الإحسان الخيرية المؤسسات القطرية: راف ومؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية كـ "شركاء لها في التنمية" على موقعها الإلكتروني الرسمي.

يتم الإشراف على مبادرات مؤسسة قطر الخيرية في اليمن من قبل نصر قائد الزعيم الذي يعمل كمدير لعمليات مؤسسة قطر الخيرية في اليمن منذ منتصف عام 2015.

3- مؤسسة الرحمة الخيرية

تم إدراج مؤسسة الرحمة الخيرية في محافظة حضرموت – اليمن على لوائح العقوبات الصادرة عن حكومة #الولايات_المتحدة_الأميركية في ديسمبر 2016 لعملها كواجهة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. واستنادًا إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية والتقارير الإعلامية.

ومنذ يونيو 2017، عملت مؤسسة الرحمة الخيرية كشريك مع جمعية الإحسان الخيرية، لتنفيذ مشاريع في اليمن بدعم من عدد من المؤسسات الخيرية القطرية ومنها مؤسسة راف ومؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية.

4- مجلس شورى ثوار بنغازي

تم تشكيل #مجلس_شورى_ثوار_بنغازي في المنطقة الشرقية في #ليبيا في عام 2014، كائتلاف من الميليشيات الإرهابية التي تضمنت جماعة #أنصار_شريعة_بنغازي والمدرجة على لائحة العقوبات الصادرة عن #الأمم_المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأيضاً كتيبة سرايا راف الله السحاتي.

ويعتبر إسماعيل محمد الصلابي وهو من المدعومين الأساسيين مالياً وعسكرياً من قبل دولة قطر خلال الثورة الليبية وقائد سرايا الدفاع عن بنغازي أحد القيادين في مجلس شورى ثوار بنغازي. وفي يونيو 2017 ، تم إدراج إسماعيل محمد الصلابي من قبل #دول_التحالف.

وكان محمد علي الزهاوي قائد #تنظيم_أنصار_الشريعة وشخصية قيادية في مجلس شورى ثوار بنغازي حتى وفاته في يناير لعام 2015، كما يُعد محمد سعيد الإدريسي من كبار قياديي مجلس شورى ثوار بنغازي الذي أُدين في #الأردن في عام 2007 لقيامه بتنسيق سلسلة من الهجمات الإرهابية التي باءت بالفشل على مطار #عمّان الدولي وأهداف مدنية أخرى.

في عام 2015 ولغاية مطلع عام 2016 قام مجلس شورى ثوار بنغازي بالقتال جنبا إلى جنب مع فرع #داعش في ليبيا، وذلك وفقاً للأمم المتحدة وتصريحات من قبل قيادة مجلس شورى ثوار بنغازي.

5- مركز السرايا للإعلام

يعتبر مركز السرايا للإعلام الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي. ويقوم مجلس شورى ثوار بنغازي باستخدام مركز السرايا للإعلام للإعلان عن عمليات الجماعات التابعة للمجلس والترويج لأجندته المتطرّفة.

وأوقف تويتر وفيسبوك حسابات مركز السرايا للإعلام.

6- وكالة بشرى الإخبارية

تعتبر وكالة بشرى الإخبارية الجهة الإعلامية الرسمية لسرايا الدفاع عن بنغازي في ليبيا، وهي ميليشيا إرهابية مدرجة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو2017. ونشرت وكالة بشرى الإخبارية البيان التأسيسي لسرايا الدفاع عن بنغازي التي أعلنت فيه عن قيادي سرايا الدفاع عن بنغازي إسماعيل محمد الصلابي، المُتلقي الرئيسي للدعم المالي والعسكري من قبل حكومة قطر في ليبيا.

وفي يوليو 2016 استخدمت سرايا الدفاع عن بنغازي وكالة بشرى الإخبارية للإعلان عن مسؤوليتها عن الهجوم على مروحية عسكرية خارج بنغازي، والذي أسفر عن مقتل أفراد من القوات الفرنسية، كما قامت بإصدار تهديدات ضد فرنسا وذلك لتدخلها في الشأن الليبي.

وفي مارس 2017، قامت قناة الجزيرة بتغطية المؤتمر الصحافي لسرايا الدفاع عن بنغازي إلى جانب وكالة بشرى الإخبارية.

7- كتيبة راف الله السحاتي

تعتبر #كتيبة_راف_الله_السحاتي ميليشيا إرهابية وهي عضو بمجلس شورى ثوار بنغازي. وقائد الكتيبة السابق إسماعيل محمد الصلابي - قيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي والمُتلقي الرئيس للدعم القطري في ليبيا.

وكان محمد علي الزهاوي (المتوفى) زعيم فرع #القاعدة المسمى تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي، كما كان قائداً لكتيبة راف الله السحاتي.

8- قنـــاة نبــأ

تعتبر قناة نبأ منصة إعلامية ليبية يسيطر عليها عبد الحكيم بلحاج، القائد السابق للمجموعة الإسلامية لمقاتلي ليبيا التابعة للقاعدة، والذي تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من قبل #الدول_الداعية_لمكافحة_الإرهاب في يونيو 2017 . خلال الثورة الليبية في 2011، وقاد عبدالحكيم بلحاج #كتيبة_ثوار_طرابلس وهي ميليشيا مسلحة مدربة من قبل القوات الخاصة القطرية في غرب ليبيا.

ويستخدم بلحاج ومعاونيه قناة نبأ لترويج أيدلوجية وأجندة الإرهاب في ليبيا. وتقوم قناة نبأ بنشر بيانات تدعم من خلالها الميليشيات الإرهابية ومن ضمنها سرايا الدفاع عن بنغازي ومجلس شورى ثوار بنغازي. كما تقوم قناة نبأ بتأييد هجمات وأنشطة تقوم بها الميليشيات الإرهابية في ليبيا. كما قامت أيضاً ببث تقارير عمليات مسلحة من إنتاج مركز السرايا للإعلام، والذي يعتبر الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي.

وعمل أحد مؤسسي قناة نبأ سابقا كمنتج في قناة الجزيرة في دولة قطر، كما تلقى مراسلي قناة نبأ تدريبهم من مركز قناة الجزيرة للتدريب والتطوير الإعلامي في الدوحة.

9- مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام

استخدم القائد الديني لسرايا الدفاع عن بنغازي، صديق عبد الرحمن الغرياني، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام في ليبيا لتأييد الهجمات وبث رسائل للميليشيات الإرهابية في ليبيا وفقاً لبيانات منشورة من قبل مؤسسة التناصح وأيضا حسب تقارير إعلامية. وفي عام 2014 حظرت #الحكومة_البريطانية صديق عبدالرحمن وذلك لاستخدامه مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام في دعم جماعات #فجر_ليبيا للاستيلاء على طرابلس وفقاً للتقارير الإعلامية. وتم إدراج صديق الغرياني على لائحة العقوبات الصادرة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو 2017. ويدير سهيل الغرياني ابن صادق الغرياني مؤسسة تناصح.

واستضاف القائد السابق للجماعة الليبية الإسلامية المُقاتلة سامي مصطفى خليفة الساعدي برامج تتعلق بمؤسسة التناصح. والمسئول الرسمي لمؤسسة التناصح هو عبدالباسط غويلة الذي كان مساعداً لسلمان عبيدي مرتكب جريمة الهجوم الإرهابي في ميدان مدينة #مانشستر في مايو 2017 وفقاً لتقارير الإعلامية.